Фигурист Семененко заявил, что хорошее место на турнире дороже хорошего проката

Чемпион России-2023 Евгений Семененко по фигурному после проката произвольной программы на этапе Гран-при в Казани заявил, что не обращал внимания на выступления конкурентов по ходу соревновательного дня.
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