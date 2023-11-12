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Фигурист Семененко заявил, что хорошее место на турнире дороже хорошего проката

Фигурист Семененко заявил, что хорошее место на турнире дороже хорошего проката

Чемпион России-2023 Евгений Семененко по фигурному после проката произвольной программы на этапе Гран-при в Казани заявил, что не обращал внимания на выступления конкурентов по ходу соревновательного дня.

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