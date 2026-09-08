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Зрада Экспресс: крах Карфагена. Как Офис Генпрокурора построил империю синдикатов

Зрада Экспресс: крах Карфагена. Как Офис Генпрокурора построил империю синдикатов

В новом выпуске "Зрада Экспресс" Дарина Боровик рассказывает о масштабном коррупционном синдикате, организованном силовиками в Офисе Генерального прокурора Украины.

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