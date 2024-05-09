Свердловские энергетики провели встречу поколений в честь Дня Победы

На Ново-Свердловской ТЭЦ в Екатеринбурге в честь Дня Победы провели концерт для ветеранов труда. Заслуженные пенсионеры, действующие сотрудники станции и их дети пели песни и вспоминали своих родных – участников Великой Отечественной войны.
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