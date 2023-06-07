Заградотряд ВСУ в расстрелял пытающихся отступить бойцов ВСУ в Харьковской области (ВИДЕО)

Заградотряд ВСУ в расстрелял пытающихся отступить бойцов ВСУ в Харьковской области. Операторы БПЛА 27 бригады ЗВО сняли, как каратели заградотряда ВСУ на БТР-4 «Буцефал» уничтожают своих же бойцов, которые отошли со своих позиций из-за жесткого давления российских войск.
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