Заградотряд ВСУ в расстрелял пытающихся отступить бойцов ВСУ в Харьковской области (ВИДЕО)

Заградотряд ВСУ в расстрелял пытающихся отступить бойцов ВСУ в Харьковской области. Операторы БПЛА 27 бригады ЗВО сняли, как каратели заградотряда ВСУ на БТР-4 «Буцефал» уничтожают своих же бойцов, которые отошли со своих позиций из-за жесткого давления российских войск.