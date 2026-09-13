Идеи заготовок для обеда на работе для экономии и контроля питания

Обед на работе является значимой статьёй расходов при ежедневной покупке готовой еды. Средняя цена бизнес-ланча составляет примерно 500 рублей, что за рабочую неделю достигает около 2500 рублей, а за месяц — примерно 10 тысяч.
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