Пашинян заявил о договоренности по мирному соглашению между Баку и Ереваном

Армения и Азербайджан смогли договориться об основных принципах мирного договора. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи, которое транслировалось в YouTube.