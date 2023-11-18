Пашинян заявил о договоренности по мирному соглашению между Баку и Ереваном

Армения и Азербайджан смогли договориться об основных принципах мирного договора. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи, которое транслировалось в YouTube.
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