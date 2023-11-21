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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зоран Лукич: «Были ошибки со стороны моих игроков, но ключевая ошибка — не с их стороны»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после поражения от «Зенита» (65:68) заявил, что ключевую ошибку в матче совершили не игроки.

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