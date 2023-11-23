Экс-модель подала в суд на лидера группы Guns N’ Roses Эксла Роуза

Экс-модель Шейла Кеннеди: Лидер Guns N’ Roses Эксл Роуз изнасиловал меня в 26 лет 61-летняя бывшая модель Шейла Кеннеди заявила, что лидер группы Guns N’ Roses Эксл Роуз изнасиловал её, когда им обоим было по 26 лет.
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