Более 11 тыс. человек приняли участие в активностях VK на МФМ-2026

В активностях, организованных компанией ВКонтакте (VK) в «Пространстве мечты» на Международном фестивале молодежи-2026, приняли участие более 11 тысяч человек.
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