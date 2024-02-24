Алексея в День ангела 25 февраля поздравляют открытками и стихами Анна РедькоВ самом сердце февраля, в этот 25-й день, особенно теплые слова и нежные поздравления звучат в адрес мужчин и юношей, имена которых украшают календарь — Алексей.