В Госдуме прокомментировали предложение вернуть прежний пенсионный возраст

Вадим Кузнецов

Занятно читать о таких высказываниях депутата ГД РФ Светланы Бессараб (Единая Россия, разумеется). Она отмечает, что для отката "пенсионной реформы" нет объективных предпосылок. Готов с ней согласиться. Денег нет! ("но вы держитесь") Бюджет Республики Коми на 2024 год, например, составлял около 270 млрд. рублей. При этом в Министерстве Обороны разворовали около 11 ТРИЛЛИОНОВ рублей. Да мигранты выводят в год примерно триллион. Да еще сколько-то миллиардов Россия тратит на "наших партнеров" в Средней Азии, и не только там. Да и в других областях твоится тот же дерибан и растащиловка лютая. Прямо сейчас, во время войны. Это сколько же сумм, сравнимых с бюджетом ВСЕЙ СТРАНЫ, у нас разворовывается каждый год? Так что конечно же, нет никаких объективных предпосылок, да-да. Это какой же гешефт накроется! Чуть-чуть про Светлану Бессараб: "В январе 2021 года обратилась в правительство РФ с предложением легализовать находящиеся в РФ автомобили на армянском учёте. На инициативу депутата Сергея Миронова о помощи бедствующим российским пенсионерам в декабре 2024 года в виде выплаты дополнительной «13-й пенсии» высказалась против, назвав это предложение популистским, таким образом обозначив позицию правящей партии «Единая Россия»