Германия в упадке. Страна доведена до безграмотности – кандидат в канцлеры ФРГ 

Немецкие предприятия не выдерживают конкуренции и объявляют банкротство чуть ли не каждую неделю. Об этом, выступая на партийной конференции, заявила депутат бундестага и кандидат в канцлеры ФРГ Сара Вагенкнехт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».