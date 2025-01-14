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Германия в упадке. Страна доведена до безграмотности – кандидат в канцлеры ФРГ 

Германия в упадке. Страна доведена до безграмотности – кандидат в канцлеры ФРГ 

Немецкие предприятия не выдерживают конкуренции и объявляют банкротство чуть ли не каждую неделю. Об этом, выступая на партийной конференции, заявила депутат бундестага и кандидат в канцлеры ФРГ Сара Вагенкнехт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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