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Amazon увеличила капитальные вложения на 81 % и cделала ставку на ИИ-инфраструкту...

Amazon увеличила капитальные вложения на 81 % и cделала ставку на ИИ-инфраструкту...

Amazon увеличила капитальные вложения на 81 % и cделала ставку на ИИ-инфраструктуру в III квартале 2024 годаAmazon превзошла ожидания аналитиков по итогам III квартала 2024 года, показав рост прибыли до $1,43 на акцию при прогнозе $1,14 и увеличив выручку до $158,88 млрд, что выше ожиданий аналитиков LSEG — $157,2 млрд.

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