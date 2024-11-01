Amazon увеличила капитальные вложения на 81 % и cделала ставку на ИИ-инфраструкту...

Amazon увеличила капитальные вложения на 81 % и cделала ставку на ИИ-инфраструктуру в III квартале 2024 годаAmazon превзошла ожидания аналитиков по итогам III квартала 2024 года, показав рост прибыли до $1,43 на акцию при прогнозе $1,14 и увеличив выручку до $158,88 млрд, что выше ожиданий аналитиков LSEG — $157,2 млрд.