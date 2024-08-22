На юго-западе Петербурга полиция обнаружила квартирную плантацию конопли

19 августа 2024 года сотрудники полиции Красносельского района в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков в квартире дома у 33-летнего хозяина изъяли контейнер, содержащий почти 400 граммов наркотического средства мефедрон, а также обнаружили мини-плантацию конопли - 13 горшков с кустами наркосодержащего растения.