Глава РСПП предупредил об «осенних банкротствах» при текущей ключевой ставке

Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил, что в стране существует угроза массовых «осенних банкротств», если Центробанк решит оставить ключевую ставку на прежнем уровне.
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