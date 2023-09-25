Сенатор Совфеда Пушков заявил, что Запад сам виноват в наглом поведении Украины
Вина за хамство высокопоставленных украинских лиц по отношению к Западу лежит на самих европейских государствах.
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С мнением А. Пушкова согласится любой здравомыслящий человек... кроме западных политиков - там здравомыслящих не осталось, вывели, ДУСТом вытравили, оставили только невменяемых обезьянок/попугайчиков, которые повторяют все жесты и слова хозяина из-за лужи. Но это уже совсем другая история...
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