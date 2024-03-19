Юрист Сорокин дал три важных совета, которые помогут избежать проблем в жизни

Тульский юрист Сергей Сорокин рассказал Тульской службе новостей о трех важных моментах, пренебрежение которыми приводит людей за юридической помощью Первый совет подходит на все случаи жизни, его нужно соблюдать всегда и везде Читайте всё, что подписываете.