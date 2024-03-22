Новые светофоры с белой машиной: инновация в Москве и их назначение Ирэн ОрлонскаяВ Москве в экспериментальном формате были установлены пешеходные светофоры с изображением белой машины и восклицательным знаком.
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