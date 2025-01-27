Рогов: ВС РФ выбили украинских бойцов из Новоандреевки северо-западнее Курахово

Российские военнослужащие выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Новоандреевка, которое находится северо-западнее уже взятого под контроль города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).
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