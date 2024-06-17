В Киеве 13-летние подростки напали на сотрудника посольства США и облили его перцовым газом за то, что он «не человек, а нигер губатый».
Выкормыши
Комментарии
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Eduard
И Майдан организовали,оплачивали от Посольства США.У себя в Америке перевороты оказываются это преступления,а у других это "мирные протесты".Как вам лицемерие?
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10 час.
Eduard
Небылр на Майдане ни солдат России ни танков,ни на кого мы не нападали! Конечно у России интересы есть,это её территория,не Брюсселя!
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10 час.
Natalija Osminina
Потому что "нерабы".
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8 час.
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