Французская прокуратура требует посадить Марин Ле Пен в тюрьму на 5 лет и поразить в избирательных правах

Телеканал BFMTV сообщил, что прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к лишению свободы на пять лет, а также к поражению в избирательных правах на аналогичный срок.
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