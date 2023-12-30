В России впервые за госизмену осудили подростка, который передавал данные ВСУ

Верховный суд Республики Адыгея признал виновным в госизмене 18-летнего жителя Майкопа, который, когда был несовершеннолетним, собирал и передавал информацию украинским войскам об одной из майкопских воинских частей.
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