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В России впервые за госизмену осудили подростка, который передавал данные ВСУ

В России впервые за госизмену осудили подростка, который передавал данные ВСУ

Верховный суд Республики Адыгея признал виновным в госизмене 18-летнего жителя Майкопа, который, когда был несовершеннолетним, собирал и передавал информацию украинским войскам об одной из майкопских воинских частей.

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