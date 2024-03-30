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Представители Российской Федерации и Киргизской Республики обсудили сотрудничество в сфере образования

Представители Российской Федерации и Киргизской Республики обсудили сотрудничество в сфере образования

В Центре знаний «Машук» в Пятигорске Ставропольского края прошел семинар-совещание российской и киргизской делегаций во главе с Министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым и Министром образования и науки Киргизской Республики Догдуркул Кендирбаевой.

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