Представители Российской Федерации и Киргизской Республики обсудили сотрудничество в сфере образования

В Центре знаний «Машук» в Пятигорске Ставропольского края прошел семинар-совещание российской и киргизской делегаций во главе с Министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым и Министром образования и науки Киргизской Республики Догдуркул Кендирбаевой.