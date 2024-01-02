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«Бирмингем» увольняет Руни. Уэйна назначили в октябре, и клуб упал с 6-го места на 20-е в Чемпионшипе

«Бирмингем» увольняет Руни. Уэйна назначили в октябре, и клуб упал с 6-го места на 20-е в Чемпионшипе

Sky Sports стало известно о решении клуба прекратить сотрудничество с 38-летним англичанином. 1 января «Бирмингем» потерпел крупное поражение от «Лидса» (0:3) в рамках 26-го тура Чемпионшипа.

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