Кандидат от Республиканской партии на пост вице-губернатора Массачусетса выбыл из предвыборной гонки после того, как его арестовали из-за участия в ДТП и обвинений в нетрезвом вождении.
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