Военэксперт раскрыл, сможет ли Украина создать новую полумиллионную армию: «Большой концлагерь»

МОСКВА, 9 сентября, ФедералПресс. Украина превратилась в большой концлагерь, но даже в условиях жесточайшей принудительной мобилизации ВСУ вряд ли могут создать новую группировку войск численностью в 500 тысяч человек.
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