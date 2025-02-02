Неожиданный лишь на первый взгляд крах режима президента Башара Асада, занявший всего 12 дней с момента перехода в наступление обосновавшихся в Северном Идлибе под крылом у Турции террористических группировок, дал старт крайне болезненным процессам на останках некогда суверенной союзной России Сирии.
Почему Россия хочет остаться в Сирии, в то время как США готовы уйти?
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СХ
Сергей Храмов
России глубоко фиолетово, что сейчас происходит в Сирии с шатающейся властью. У неё есть свои базы на территории Сирии и должна создать буферную зону в 50 км. вокруг своих баз и всё что зашло в эту зону без разрешения уничтожать. Своей авиацией регулировать количество террористов на Сирийской территории. Только такая позиция силы будет уважаться на Б/Востоке и с ней будут договориваться что бы уцелеть в Сирии. РВСН.
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17 час.
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