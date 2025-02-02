Почему Россия хочет остаться в Сирии, в то время как США готовы уйти?

СХ

Сергей Храмов

России глубоко фиолетово, что сейчас происходит в Сирии с шатающейся властью. У неё есть свои базы на территории Сирии и должна создать буферную зону в 50 км. вокруг своих баз и всё что зашло в эту зону без разрешения уничтожать. Своей авиацией регулировать количество террористов на Сирийской территории. Только такая позиция силы будет уважаться на Б/Востоке и с ней будут договориваться что бы уцелеть в Сирии. РВСН.