Психолог назвала 3 скрытые причины, почему август рушит браки

Психологи отмечают, что конец лета традиционно становится пиком разрывов и разводов. Эксперт Анастасия Лысакова в беседе с порталом Life выделила сразу несколько факторов, которые подталкивают супругов к этому решению именно в августе.
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