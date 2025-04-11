В Анапе участники чемпионатов МВД России по рукопашному бою почтили память героев, павших в годы Великой Отечественной войны

Перед началом открытия лично-командных чемпионатов МВД России по рукопашному бою участники соревнований почтили память героев, павших за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню.
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