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Владимирские новости

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Банки предупреждают об активизации мошеннической схемы со звонками пенсионерам

Банки предупреждают об активизации мошеннической схемы со звонками пенсионерам

Банки предупреждают об активизации мошеннической схемы со звонками от имени пенсионного фонда. Злоумышленники от имени сотрудников пенсионного фонда обзванивают людей и узнают пароль из СМС для входа в личный кабинет на портале госуслуг.

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