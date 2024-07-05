Банки предупреждают об активизации мошеннической схемы со звонками пенсионерам

Банки предупреждают об активизации мошеннической схемы со звонками от имени пенсионного фонда. Злоумышленники от имени сотрудников пенсионного фонда обзванивают людей и узнают пароль из СМС для входа в личный кабинет на портале госуслуг.
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