Трассу в Воронежской области перекрыли из-за БПЛА-атаки

Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные пути объезда.В Воронежской области с 282 км Подгоренского района по 317 км Павловского района перекрыли движение транспорта по участку М-2 "Крым" Москва -Тула-Орел-Курск-Белгород-граница с Украиной, соединительная дорога "Белгород-М-4 "Дон".
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