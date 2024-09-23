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Александр Малькевич показал «вкусную» Новороссию

Александр Малькевич показал «вкусную» Новороссию

В новых регионах каждый найдет деликатес на свой вкус, уверяет журналист. Журналист Александр Малькевич представил 23-й выпуск своего документального проекта «ПутЁвые заметки» о жизни в новых регионах России.

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