Александр Малькевич показал «вкусную» Новороссию

В новых регионах каждый найдет деликатес на свой вкус, уверяет журналист. Журналист Александр Малькевич представил 23-й выпуск своего документального проекта «ПутЁвые заметки» о жизни в новых регионах России.
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