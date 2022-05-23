Вокруг света: Почему Кейт Миддлтон не ест картофель, рис и пасту, и Какие продукты обязательно есть в её рационе

Королевская семья Великобритании на протяжении многих лет остаётся объектом пристального внимания со стороны средств массовой информации и простых обывателей.
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