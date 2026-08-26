Уничтожены три вражеские ракеты FP-5 «Фламинго», атаковавшие Севастополь Средствами ПВО России были уничтожены три вражеские крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», атаковав.
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Уничтожены три вражеские ракеты FP-5 «Фламинго», атаковавшие Севастополь Средствами ПВО России были уничтожены три вражеские крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», атаковав.
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