Это верхушка айсберга: новые виды краснокнижных мхов обнаружены в Уссурийском заповеднике

Это верхушка айсберга: новые виды краснокнижных мхов обнаружены в Уссурийском заповеднике

Редкие виды мхов, ранее неизвестные на территории Уссурийского заповедника, обнаружили ученые Ботанического сада-института ДВО РАН.

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