Отдел полиции района Марьино приглашает на службу в органы внутренних дел

Отдел полиции по району Марьино приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации от 18 до 40 лет на должности младшего и среднего начальствующего состава, а именно, полицейский, полицейский (водитель) патрульно-постовой службы полиции, участковый уполномоченный полиции, имеющих среднее, среднее профессиональное и высшее образование.