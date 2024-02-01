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Марьинский вестник

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Отдел полиции района Марьино приглашает на службу в органы внутренних дел

Отдел полиции по району Марьино приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации от 18 до 40 лет на должности младшего и среднего начальствующего состава, а именно, полицейский, полицейский (водитель) патрульно-постовой службы полиции, участковый уполномоченный полиции, имеющих среднее, среднее профессиональное и высшее образование.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Сначала необходимо всех уволить из отделения, а потом набирать таких, которые понимают куда и зачем идут
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13 час.

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