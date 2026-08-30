Марс оказался «горячее» с одной стороны: ученые обнаружили аномалию в мантии Красной планеты

Юг горячее севера на сотни градусов Ученые обнаружили масштабную тепловую асимметрию в недрах Марса. Мантия под южным полушарием планеты может быть на 200–400 °C горячее, чем под северным, и частично находиться в расплавленном состоянии.
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