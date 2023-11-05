АвтоИдеи
Автомобили
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АвтоИдеи

139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Блин, поток неконтролированного сознанияПо каким признака...
  • Валерий Соловьев
    Интересно, а как они будут завощить комплектующие? Через Россию?Эксперт Бургазлие...
  • Евлампий
    Для кого проводят эти грёбанные опросы?!Российский авторы...

Многие опасаются автомобилей с турбомоторами, предпочитая модели с атмосферными двигателями

Многие опасаются автомобилей с турбомоторами, предпочитая модели с атмосферными двигателями

﻿﻿Мы часто пишем, что переход некоторых моделей на турбированные двигатели может повлиять на спрос. Это связано с тем, что у многих покупателей на российском рынке сложилось представление о том, что турбина – устройство капризное, ненадежное и обязательно повлияет на стоимость обслуживания и эксплуатации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх