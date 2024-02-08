Мигрант усыновил ребенка из Прокопьевска ради гражданства России

В Прокопьевске сотрудники подразделения по вопросам миграции обнаружили фиктивное отцовство.В пресс-службе управления МВД Кузбасс сообщили, что 35-летний иностранец хотел гражданство России в упрощенном порядке.
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