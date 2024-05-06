🔥Ночью в Феодосии горел автомобиль Пожарные оперативно потушили пламя, площадь пожара составила 6 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по РК.
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🔥Ночью в Феодосии горел автомобиль Пожарные оперативно потушили пламя, площадь пожара составила 6 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по РК.