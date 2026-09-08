Politico узнал, почему Европа перешла с украинской кукурузы на американскую

Европа переходит на кукурузу из США.Европейские страны, пострадавшие от сильнейшей за последние годы засухи, наращивают закупки кукурузы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Украине исчез ...
- A Воздушная тревога...
- Хирургам пришлось...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым