Google To Invest $15 Billion In AI Infrastructure And Nuclear Power In Finland By Georgia Butler of DataCenterDynamics Google has committed to investing €13 billion ($15.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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