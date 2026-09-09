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Google To Invest $15 Billion In AI Infrastructure And Nuclear Power In Finland

Google To Invest $15 Billion In AI Infrastructure And Nuclear Power In Finland

Google To Invest $15 Billion In AI Infrastructure And Nuclear Power In Finland By Georgia Butler of DataCenterDynamics Google has committed to investing €13 billion ($15.

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