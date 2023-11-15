Актриса фильма «Аванпост» Кутепова пожаловалась на угрозы от неизвестных

Неизвестные начали писать сообщения с угрозами российской актрисе Ксении Кутеповой. Telegram-канал 112 сообщает, что в сообщениях содержатся угрозы расправы, также звезде фильмов «Кентавр» и «Аванпост» несколько раз звонили.