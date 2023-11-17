Секретарь Совбеза РФ: В развернутых США вокруг России лабораториях проводятся эксперименты с биоматериалами славян Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе (ЦФО), проведенном по поручению президента России, сделал ряд заявлений, касающихся деятельности Соединенных Штатов в области реализации программ по созданию биологического оружия.