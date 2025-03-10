Black Shark выпускает нового доступного конкурента Samsung Galaxy Ring

У Galaxy Ring от Samsung появился новый китайский конкурент - Black Shark Ring 2. По цене CNY 749, около $103, это более доступное смарт-кольцо, как утверждается, имеет ряд улучшений по сравнению с моделью первого поколения.
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