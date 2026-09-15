Самый бесполезный пропагандист непонятно чего - Арестович

На двух дебилов три глазаДавненько я не мочил Арестовича в сортире. Поэтому одноглазый и дырявый, кривоногий и хромой, выбегает Арестович, странно дрыгая ногой.
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