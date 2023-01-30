Лука Дончич может вернуться в строй в матче с «Детройтом»

Лидер «Далласа» Лука Дончич может вернуться в состав команды в матче с «Детройтом» в понедельник. Дончич пропустил последнюю встречу техасцев против «Юты» в субботу из-за небольшого растяжения связок левого голеностопного сустава.
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