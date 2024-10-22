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Новости Омска

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Главная городская елка откроется в этом году 27 декабря в 16:00 на территории

Главная городская елка откроется в этом году 27 декабря в 16:00 на территории Омской крепости. Об этом сообщил мэр Шелест.

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