«Радио Свобода» и «Голос Америки» приостановили работу из-за указа Трампа

Агентство USAGM прекратило финансирование этих медиаРадио «Голос Америки» (признано Минюстом России иноагентом) и «Радио Свобода» (признано иноагентом, а его юрлицо Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) — нежелательной организацией в России) приостановили работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Мы уже кромсали их под Бахмутом»: российские бойцы предрекли печальную участь для армии Франции в зоне СВО
- «Конфискация имущества и лишение свободы до пяти лет»: Володин заявил о разработке новых мер против тех, кто призывает к санкциям и дискредитирует ВС РФ
- В Госдуме после победы в Судже призвали переходить на территорию Сумской области Украины
Свежие комментарии