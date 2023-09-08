Листая старые страницы: Петровых на корпоратив всё-таки пустили

ВБ

Вячеслав Белослюдов

Ну статья то за измену Родине надеюсь ещё есть? Или тоже нет? Уголовку возбудить без срока давности и никто не сунется! Было бы желание, а наган найдётся! А если нет желания, то и говорить не о чем. Ложись и подыхай, твой час видимо пришёл.