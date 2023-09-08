Василий Вереск Стопицот бывшероссийских спортсменов решили тут "сменить спортивное гражданство".
Листая старые страницы: Петровых на корпоратив всё-таки пустили
Комментарии
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Валерий Ворожищев
Есть единственный способ реакции на эту проблему - взыскивать затраты на обучение и тренировки спортсменов. Расценки известны.
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11 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Ну статья то за измену Родине надеюсь ещё есть? Или тоже нет? Уголовку возбудить без срока давности и никто не сунется! Было бы желание, а наган найдётся! А если нет желания, то и говорить не о чем. Ложись и подыхай, твой час видимо пришёл.
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3 час.
Владимир Алтайцев
а хамить зачем?я много уже таких хамов, как ты, пережил. И ещё переживу. Сдохни ты сперва, а я подожду.
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2 час.
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