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Листая старые страницы: Петровых на корпоратив всё-таки пустили

Листая старые страницы: Петровых на корпоратив всё-таки пустили

Василий Вереск Стопицот  бывшероссийских спортсменов решили тут "сменить спортивное гражданство".

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
Есть единственный способ реакции на эту проблему - взыскивать затраты на обучение и тренировки спортсменов. Расценки известны.
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11 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Ну статья то за измену Родине надеюсь ещё есть? Или тоже нет? Уголовку возбудить без срока давности и никто не сунется! Было бы желание, а наган найдётся! А если нет желания, то и говорить не о чем. Ложись и подыхай, твой час видимо пришёл.
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3 час.
Владимир Алтайцев
а хамить зачем?я  много уже  таких хамов, как ты, пережил. И ещё переживу. Сдохни ты сперва, а я подожду.
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2 час.

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